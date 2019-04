Em Portugal só 12% dos residentes recorrem a este tipo de arrendamento. No Luxemburgo são 44%.

Luxemburgo lidera arrendamento de casas de férias a privados

O Grão-Ducado é o Estado-membro da UE com a maior percentagem de habitantes que recorrem ao arrendamento de casas de férias pertencentes a privados, através da internet.

De acordo com um recente estudo do Eurostat, 44% dos residentes do Luxemburgo reservaram uma casa de férias, no ano passado, pertencente a um particular.

As reservas são feitas normalmente através de sites ou aplicativos específicos, como o Airbnb ou o Le Bon Coin, mas há também quem use as redes sociais, refere o Eurostat.

Atrás dos 44% do Luxemburgo, que lidera o ranking, aparecem Irlanda e Malta, com 26% cada. Em Portugal, só 12% dos residentes recorrem a este tipo de arrendamento a privados.

Já entre os países vizinhos, a percentagem é maior: 23% na Bélgica, 21% na Alemanha e 21% em França. A média europeia é de 19%.