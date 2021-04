O Ministério da Educação vai colocar em cada liceu do país um responsável pela proteção de menores a quem os estudantes podem recorrer para apresentar queixa de comportamentos inapropriados no ambiente escolar.

Luxemburgo. Liceus vão ter "vigilantes" para alunos denunciarem assédio

As queixas de alunas de assédio por parte de dois docentes do Liceu Clássico de Diekirch (LCD) e do Liceu Hubert Clément, em Esch que levaram à suspensão e despedimento dos autores e a uma investigação institucional e judicial lançaram a polémica e o debate sobre este problema nas escolas do Luxemburgo.



Um problema sério que “existe há anos” no LCD e noutros liceus do país e que tem sido escondido e desvalorizado levando os alunos a perder a confiança para denunciar os casos e temendo represálias como escrevem duas ex-alunas do LCD numa carta aberta à direção do liceu e ao Ministério da Educação, como noticiou o Contacto.

Alunas e ex-alunas criticam a cultura de impunidade dos liceus alertando que há anos “escondem” e “desvalorizam” os casos de assédio de docentes nas escolas, pedindo justiça e “transparência” na investigação dos casos agora noticiados. E que sejam “criadas condições para que os alunos possam denunciar as situações e ser apoiados”, escrevem duas ex-alunas do LCD numa carta aberta à direção do liceu e ao Ministério da Educação, como noticiou o Contacto.

Para combater este problema o Ministério da Educação juntamente com o Provedor das Crianças e Jovens (Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher – OkaJu) e outros agentes vão criar uma nova figura nos liceus do país: um responsável pela proteção de menores (Child Protection Officer).

O anúncio foi feito ao Contacto pelo Ministério da Educação e por Charel Schmit, Provedor das Crianças e Jovens do Luxemburgo.

Oficial independente da direção dos liceus

Este responsável pela proteção de menores “será colocado em cada liceu e é independente da hierarquia das escolas” explica ao Contacto Charel Schmit. “Será um funcionário conhecido de todos nas escolas, que vai estar visivelmente identificado e a quem os estudantes se possam dirigir para denunciar situações de assédio na comunidade escolar” e que encaminhará os casos para as entidades competentes, acrescenta o Mediador para o Direito das Crianças. Esta nova figura escolar será colocada nos liceus o “mais rápido possível”, adianta o Mediador.

Esta nova figura escolar é também uma das exigências feitas por duas ex-alunas do Liceu Clássico de Diekirch que escreveram uma Carta Aberta à Direção do LCD e ao Ministério da Educação sobre o assédio de “oito anos” do docente agora suspenso, pedem justiça e criticam a “cultura de silêncio” reinante nas escolas sobre os casos de assédio moral aos alunos.

"Que sejam criados serviços independentes das hierarquias internas das escolas, formados nesta matéria. Que estes serviços sejam conhecidos por cada jovem para que os casos de transgressão e agressão possam ser comunicados confidencialmente (por exemplo, um responsável pela proteção de menores como recomenda o Mediador do Direito das Crianças)”, exigem as duas antigas alunas do LCD na sua Carta Aberta.

“Devem existir procedimentos claros e conhecidos de todos de aconselhamento e queixas, que permitam um tratamento transparente das queixas”, acrescentam.

Foto: Anouk Antony

Confiança para denunciar

“As crianças têm direito a um ambiente escolar de bem-estar e afastado de todas as formas de violência educativa e escolar. Têm de conhecer as pessoas a quem se podem dirigir e confiar para fazer as suas queixas. Que as reclamações e queixas sejam levadas muito a sério. Eles não podem ter medo de sancionar por consequências da denúncia. Isso não pode acontecer”, sublinha ao Contacto Charel Schmit (na foto em cima).

“Não pode haver uma má cultura de repressão que leve os alunos e pais a ter medo de apresentar as queixas e reclamações” de situações de ou qualquer forma ou ato que vão contra os direitos da Convenção dos Direitos das Crianças, vinca.

"Estou a ser assediado"

“É nosso dever agir para ajudar e proteger um jovem vítima numa situação de angústia. Quando se é criança ou adolescente, nem sempre é fácil falar, afirmar ou denunciar a violência que se sofreu. É por vezes difícil dizer ‘estou a ser assediado’, e por vezes falará de uma forma evasiva sobre situações relacionais difíceis”, declara ao Contacto Lídia Correia, psicóloga e psicoterapeuta Centro de consulta para jovens e famílias do Centro Psicossocial de Acompanhamento Escolar (Cepas), organismo do Ministério da Educação que também está envolvido na preparação do novo responsável pela proteção das crianças, nas escolas.

Lembrando a importância dos psicólogos das escolas Lídia Correia vinca que “é importante darmo-nos a conhecer aos alunos, acompanhá-los para que ousem pedir ajuda, para que a obtenham, e nós, como profissionais psicossociais, devemos apoiá-los na denúncia do que é inaceitável, mas também ajudá-los a reconstruir as suas vidas”.

“Todos têm um papel a desempenhar no cuidado multidisciplinar do aluno na sua instituição escolar. Profissionais psico-sócio-educativos, professores, gestão, estudantes, pais... é um assunto comunitário. Naturalmente, o SePAS e o Serviço Sócio-Educativo desempenham um papel de liderança”, lembra esta psicóloga do Cepas.

Tanto esta psicóloga como a assessoria do Ministério da Educação lembraram que todos os funcionários das escolas têm a “obrigação legal de denunciar todo e qualquer abuso contra os alunos que tome conhecimento de forma imediata”.

Na Carta Aberta as antigas alunas do LCD apelam ao “envolvimento e compromisso de todas as instituições e a todos os níveis, com todos os atores, para uma cultura de vigilância” nas escolas do Luxemburgo onde todas as formas de assédio, de sexismo, racismo, intimidação, violência sejam denunciadas pelas vítimas e que sejam transmitidas às autoridades competentes.

Em caso de necessidade os alunos e pais podem contactar:

Provedor das Crianças e Jovens (OKaJu) pelo Telefone 28 37 36 35 ou email : contact@okaju.lu

Cepas através da helpline 8002-9393 ou no site (clique aqui)

