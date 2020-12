Voos são retomados já esta quinta-feira, mas passageiros que venham do Reino Unido terão de trazer teste negativo e poderão ter de o repetir no Findel o tenham feito há mais de 48 horas.

Luxemburgo levanta suspensão de voos com o Reino Unido

Ana TOMÁS

O Luxemburgo anunciou esta quarta-feira o levantamento da suspensão dos voos regulares de passageiros entre o Grão-Ducado e o Reino Unido.

Recorde-se que o Governo tinha decidido ontem prolongar a suspensão das viagens aéreas, de e para o Reino Unido, até ao dia 3 de janeiro, devido à nova variante do vírus SARS-Cov-2, identificada neste país. Contudo, esta quarta-feira, o Ministério da Mobilidade recuou e permitiu a realização de voos ainda antes do Natal, com o levantamento da suspensão a ter efeitos já a partir desta quinta-feira, 24 de dezembro.

"A partir de amanhã, todos os voos poderão ser operados", refere o comunicado do Ministério.

No entanto, para entrarem no Luxemburgo, os passageiros provenientes do Reino Unido devem trazer um teste PCR com resultado negativo realizado entre 48 horas antes do embarque.

Aqueles que tiverem realizado o mesmo teste entre 48 a 72 horas antes de viajarem terão de o repetir no aeroporto do Luxemburgo e ficar em quarentena profilática até que o resultado do teste seja obtido.

Além dos testes PCR, os testes antigénicos também são aceites, desde que respeitem as mesmas condições.





