Pandemia

Luxemburgo levanta restrições a viajantes de fora da UE

A partir de sábado, 1 de outubro, as pessoas oriundas de países que não integram a União Europeia (UE) ou o espaço Schengen poderão voltar a entrar no Grão-Ducado para todo o tipo de viagens, nomeadamente turísticas, independentemente do seu estado de vacinação.

O levantamento completo das restrições, implementadas no início da crise sanitária na primavera de 2020, foi anunciado esta quinta-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus.

Até agora, os nacionais de países terceiros só podiam entrar no Luxemburgo para deslocações essenciais, como viagens de negócios ou visitas familiares. O governo adverte, no entanto, que estas pessoas continuam "sujeitas às condições de base aplicáveis à entrada e permanência de menos de 90 dias no espaço Schengen, incluindo nomeadamente a posse de um passaporte válido e, para as pessoas sujeitas à obrigação de visto para entrar no Luxemburgo, a posse de um visto de curta duração".

