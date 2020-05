Cerca de 70 turistas do Grão-Ducado chegaram este domingo a Faro, no primeiro voo da Luxair para a capital algarvia. A região é o destino das férias de Pentecostes.

Luxemburgo leva os primeiros turistas ao Algarve depois do desconfinamento

Ana TOMÁS

O Algarve começou este fim de semana a receber os primeiros turistas estrangeiros, depois do desconfinamento e um grupo do Luxemburgo fez as honras de reabertura do setor turístico algarvio.

Cerca de 70 turistas do Grão-Ducado chegaram este domingo (31 de maio) a Faro, transportados pela Luxair, que retomou assim os voos para o aeroporto da capital algarvia. O grupo chegou de manhã, no primeiro voo da companhia com destino à cidade do sul de Portugal, que veio com lotação esgotada de 141 passageiros a bordo, refere o Jornal Económico.

Segundo a SIC Notícias, o operador turístico luxemburguês escolheu Portugal para retomar as operações por considerar ser o país mais seguro neste momento.

O grupo ficará hospedado no São Rafael Atlântico e o Salgados Dunas Suites, da cadeia NAU Hotels, que reabriram este domingo, e onde permanecerá entre sete e 14 noites.

"O grupo NAU Hotels & Resorts reabre hoje os hotéis NAU São Rafael Atlântico e NAU Salgados Dunas Suites, recebendo um grupo de cerca de 70 turistas oriundos do Luxemburgo que escolheram o Algarve e estas unidades em particular, para gozarem as férias de Pentecostes, que se celebra precisamente neste dia 31 de maio", refere o comunicado do grupo hoteleiro, citado pelo Jornal Económico.

Recorde-se que a Luxair retomou os voos esta sexta-feira, 29 de maio, e Faro foi um dos primeiros destinos escolhidos, através da Luxairtours, que oferece agora pacotes que incluem voos e hotéis para a capital algarvia. Para já, foram planeadas duas partidas, a de 31 de Maio e a próxima a 7 de Junho.





