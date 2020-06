A concentração está marcada para as 14h00, em frente à Embaixada norte-americana, em Limpertsberg, na capital.

Luxemburgo junta-se hoje aos protestos mundiais contra o racismo e a violência policial

A plataforma luxemburguesa Lëtz Rise Up organiza esta sexta-feira uma manifestação contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos, na sequência do assassinato do afro-americano George Floyd, às mãos da polícia de Minneapolis (no Estado de Minnesota).

A concentração está marcada para as 14h00, em frente à Embaixada norte-americana, em Limpertsberg, na capital.

Numa nota enviada (esta quinta-feira) às redações, a organização demarca-se das manifestações violentas, que aconteceram em algumas cidades norte-americanas, e denuncia a "confusão gerada pela mistura de outras organizações que militam por outras causas".

A Lëtz Rise Up defende que "a morte de George Floyd foi um indicador da discriminação estrutural e da violência sofrida pelos afro-americanos [nos Estados Unidos] por causa de sua cor de pele", e diz-se solidária com as vítimas diárias do racismo em todo o mundo.

George Floyd, de 46 anos, morreu em 25 de maio, depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante mais de oito minutos numa detenção, apesar de Floyd dizer repetidamente que não estava a conseguir respirar.

A Lëtz Rise Up é uma associação feminista e anti-racista fundada em outubro de 2019, e tem como objetivo alertar e lutar contra todas as formas de exclusão no Luxemburgo.



Manifestações um pouco por todo o mundo

Londres, Oslo e Vílnius juntam-se esta sexta-feira às iniciativas que estão a decorrer em várias cidades do globo em memória do afro-americano George Floyd, morto a 25 de maio quando estava sob custódia da polícia norte-americana.

No Reino Unido, o pedido dos organizadores passa por as pessoas se ajoelharem às 12:00 locais, iniciativa diferente da realizada quarta-feira à noite, quando centenas de pessoas se juntaram no centro de Londres, próximo do Parlamento, onde ocorreram confrontos entre a polícia e ativistas, que levaram à detenção de 13 deles.

Em Oslo, os organizadores do evento ainda não definiram a forma como irão concretizar a iniciativa, uma vez que as autoridades norueguesas recusaram pedidos para realizar manifestações nas três maiores cidades do país, alegando restrições por causa da pandemia de covid-19.

As manifestações estavam previstas para Oslo, Bergen e Trondheim, mas as autoridades locais disseram que, sem uma autorização do Instituto Norueguês de Saúde Pública, não poderia haver agrupamentos de mais de 50 pessoas num só lugar, disse Mohamed Awil, presidente da Associação Africana de Estudantes.

Esta associação era coorganizadora da iniciativa em Olso, onde pretendia reunir mais de 15.000 pessoas, em frente à embaixada dos EUA na Noruega. Awil disse que a associação está agora a ponderar uma manifestação alternativa, embora sem dizer qual o local.

Na Lituânia também haverá uma manifestação de solidariedade com Floyd, que contava 46 anos, numa morte que aconteceu depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção, apesar de a vítima dizer que não conseguia respirar.

