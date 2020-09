Luxemburgo junta-se à Federação Internacional de eSports

No Grão-Ducado, existe já uma liga de futebol em videojogo com três campeonatos, promovida pela operadora Post .

O Luxemburgo é um dos oito novos membros da Federação Internacional de Desportos Eletrónicos (eSports).Com a inclusão do Luxemburgo, Eslovénia, Mónaco, Jordânia, Líbia, Mauritânia, Equador e Chile, a federação internacional (https://ie-sf.org/) passa a contar agora com 82 membros.

A Federação Luxemburguesa de Desporto Eletrónico (https://lesf.lu/), criada em 2020, é o organismo que representa o país na federação internacional, que tem a sua sede na Coreia do Sul desde a sua fundação, em 2012.

No Grão-Ducado, existe já uma liga de futebol em videojogo com três campeonatos, promovida pela operadora Post (https://postesportsleague.lu/) desde o mês de maio e com a ronda final agendada para 26 e 27 de setembro. Os desportos eletrónicos têm crescido bastante nos últimos anos e contam com milhares de adeptos em todo o mundo.

Por cá, na feira de jogos Luxembourg Gaming Xperience do ano passado (em setembro), na LuxExpo The Box, a organização contabilizou mais de 14 mil visitantes.A Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) também está atenta a este novo mercado eletrónico e em maio teve dois jogadores que chegaram à fase final do Campeonato Europeu de futebol em videojogo.



