Luxemburgo junta-se à Comissão Europeia contra lei húngara anti-LGBT

A batalha de Budapeste

A controversa lei anti-LGBT húngara teve esta semana resposta nas ruas, com 30 mil pessoas a desfilarem na maior marcha do orgulho gay a que a capital alguma vez assistiu. Viktor Orbán, no entanto, insiste no alvo – e em desafiar a Europa. História da Cortina de Ferro que se está a levantar na Hungria.