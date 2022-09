O presidente russo, Vladimir Putin, assinou hoje os tratados de anexação das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia, apesar da condenação internacional e da Ucrânia.

Guerra na Ucrânia

Luxemburgo "jamais" reconhecerá as zonas anexadas como parte da Rússia

O Luxemburgo junta-se à generalidade dos países que não reconhecem a anexação das regiões separatistas ucranianas por parte da Rússia, formalizada esta sexta-feira, em Moscovo, pelo presidente russo, Vladimir Putin.

"O Luxemburgo jamais aceitará a decisão da Rússia de anexar os territórios ucranianos de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporijia", garantiu, numa publicação no Twitter, o ministro dos Negócios Estrageiros e Assuntos Europeus.

Jean Asselborn lembrou as palavras do secretário-geral da ONU na explicação para a decisão do Grão-Ducado. "Como disse @antonioguterres, isto é uma violação flagrante dos princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional".

Anexação de regiões ucranianas. 'Passam a ser nossos cidadãos para sempre' Putin está a reivindicar cerca de 15% da área terrestre da Ucrânia, que representa a maior anexação forçada na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Os líderes separatistas dos quatro territórios ucranianos, Denis Pushilin (Donetsk), Leonid Pasechnik (Lugansk), Vladimir Saldo (Kherson) e Yevgeny Balitsky (Zaporijia), participaram na cerimónia de assinatura, que teve lugar no Salão de S. Jorge do Grande Palácio do Kremlin (sede da presidência russa), segundo noticia a agência Lusa.

As quatro regiões representam cerca de 15 por cento do território da Ucrânia.

Vladimir Putin sustentou que os habitantes das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson efetuaram uma opção “inequívoca” para se unirem à Rússia e assegurou que serão protegidos por "todos os meios necessários”.

