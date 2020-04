As imagens radiológicas do scanner torácico permitem observar a infeção nos pulmões, rapidamente e mesmo antes do teste de despistagem a identificar.

Luxemburgo 3 2 min.

Luxemburgo já tem quatro novos scanners que detetam a covid-19 em minutos

Paula SANTOS FERREIRA As imagens radiológicas do scanner torácico permitem observar a infeção nos pulmões, rapidamente e mesmo antes do teste de despistagem a identificar.

Os quatro scanner para detetar a infeção pela covid-19, em minutos, já estão instalados e amanhã é inaugurado o último no Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM), em Esch-sur-Alzette.

Atualmente, este é o dispositivo que permite mais rapidamente e numa fase mais precoce a confirmação da doença do novo coronavírus. As imagens radiológicas deste scanner torácico permitem observar a infeção nos pulmões, mesmo antes do teste de despistagem a identificar e acusar. Há casos em que pode mesmo salvar vidas.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 Centre Hospitalier du Nord

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Centre Hospitalier du Nord Centre Hospitalier du Nord Hôpitaux Robert Schuman

Estes exames destinam-se a doentes com doenças respiratórias graves, como o covid-19 capaz de provocar pneumonia bilateral que se pode tornar fatal, muito rapidamente se não for tratada nos cuidados intensivos.

Hospital de Kirchberg tem scanner que deteta a covid-19 em fase precoce "O rastreio por scanner pode confirmar a presença do vírus em apenas alguns minutos", indica o ministério da Saúde. Este é um dos quatro aparelhos encomendados para o combate ao coronavírus no país.

Por isso, o ministério da Saúde decidiu, no início da pandemia comprar estes quatro novos aparelhos, que atualmente são apenas utilizados para observação de pacientes com covid-19.

O primeiro a funcionar foi o do Centre Hospitalier du Nord, em Ettelbruck, estando a diagnosticar doentes desde o final de março. Outros dois chegaram a semana passada, um ao Hospital Kirchberg, dos Hôpitaux Robert Schuman, e outro ao Centre Hospitalier du Luxembourg (CHL). Amanhã, dia 15, entra em ação o último scanner, instalado no Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM), em Esch-sur-Alzette.

"Os exames do scanner torácico permitem detetar a infeção da covid-19 nos pulmões, numa fase muito precoce. Nestas fases tão iniciais os testes de despistagem podem dar negativo para a infeção, mas os exames deste scanner mostram que ela está lá, nos pulmões", explicou ao Contacto uma enfermeira de Metz.

Scanner instalado em tempo recorde no Luxemburgo para diagnosticar Covid - 19 O aparelho vai permitir diagnosticar quem tem a doença mais rapidamente. Esta é apenas a primeira unidade. Mais três vão ser colocados noutros hospitais do Luxemburgo.

"Quando vimos o raio-X da pessoa infetada no ecrã, confirmámos logo que tinha sido contaminada pela covid-19", declarou o radiologista Christophe Schütz do CHEM, à edição francesa do Wort. As imagens deste scanner podem salvar vidas e permitem observar como a doença está a evoluir nos pulmões.

"O rastreio por scanner pode confirmar a presença do vírus em apenas alguns minutos, porque a covid-19 causa sinais radiológicos diferentes dos de outras pneumopatias sazonais", explicou o Ministério da Saúde. As pneumopatias são infeções pulmonares muito contagiosas.

Por dia, estes aparelhos têm capacidade para diagnosticar 40 pessoas, estando todos destinados exclusivamente aos pacientes suspeitos ou confirmados com covid-19.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.