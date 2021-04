O Luxemburgo responde assim a um desejo da Comissão Europeia que pretende criar um certificado verde digital válido em toda a UE.

Luxemburgo já tem certificado de vacinação contra a covid-19

Manuela PEREIRA O Luxemburgo responde assim a um desejo da Comissão Europeia que pretende criar um certificado verde digital válido em toda a UE.

O certificado nacional de vacinação contra a covid-19 acaba de ver a luz do dia. O Ministério da Saúde revela, esta terça-feira, em comunicado, que o certificado já está disponível no balcão digital do cidadão (no portal MyGuichet.lu) desde o dia 2 de abril.

O documento digital destina-se às pessoas que tomaram a "primeira ou segunda dose da vacina contra a covid-19 e pode ser descarregado no "espaço privado" do MyGuichet.lu. O certificado tem como objetivo provar a toma da vacina no âmbito da campanha de vacinação organizada pelo Governo luxemburguês. "O documento dispõe de um código GouvCheck que comprova a sua autenticidade", acrescenta ainda o Executivo grão-ducal.

Certificado verde digital. O que é, para que serve e quem ganha com isto? Passaporte ou documento médico? As perguntas mais frequentes da proposta para ajudar as viagens no verão.

O Luxemburgo responde assim a um desejo da Comissão Europeia, que propôs a criação de um livre-trânsito digital que comprove a vacinação ou recuperação da covid-19 para facilitar a circulação na União Europeia. A ideia do certificado digital visa a retoma do setor das viagens e do turismo.



No final de março o Parlamento Europeu votou o diploma com urgência para poder ter o certificado digital em vigor em toda a UE antes das férias de verão.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.