Luxemburgo já fez mais de 8.000 testes à Covid-19

Diana ALVES

O Luxemburgo já fez mais de 8.000 testes ao novo coronavírus. De acordo com Thomas Dentzer, virologista da Direção da Saúde, citado pela RTL, são realizados cerca de 1.500 testes por dia. Feitas as contas, mais de 1% da população já foi testada.

Os números colocam o Grão-Ducado entre os cinco países que realizam mais testes de rastreio à Covid-19.

De acordo com a mesma fonte, o número de testes realizados deverá passar a ser divulgado diariamente no balanço da Direção da Saúde, de forma a ter “uma imagem mais completa da situação”.

Neste momento, e segundo os dados divulgados ontem, o país totaliza 1.099 casos confirmados do novo coronavírus, mais de 200 face ao dia anterior. Porém, segundo os especialistas, o aumento explica-se pelo elevado número de análises. Isto é, quantos mais testes se fazem, mais casos se descobrem.

Note-se que são submetidas ao rastreio as pessoas que apresentem sintomas como febre e tosse. Ainda de acordo com a RTL, na maior parte dos casos o resultado do teste está disponível no próprio dia.

