Luxemburgo já fez mais de 700.000 testes de diagnóstico à covid-19

Diana ALVES O Luxemburgo já ultrapassou a marca dos 700.000 testes à covid-19. Segundo o balanço, divulgado pelo Ministério da Saúde, já foram realizados no país 706.629 testes PCR para diagnosticar o novo coronavírus.

Desde o início da pandemia, laboratórios e centros de rastreio testaram 583.966 residentes e 122.663 não-residentes. A maioria dos exames (64,2%) foi feita a participantes no programa de testes em larga escala, a turistas que entraram no país ou a pessoas que se deslocaram ao estrangeiro.

Já cerca de 29% dos testes foram realizados através de receita médica, 3,6% a partir do voucher entregue aos passageiros que aterram no aeroporto do Findel e os restantes 3,1% ao abrigo do Contact Tracing.

Num relatório publicado recentemente, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) elogiou a estratégia do Luxemburgo no que toca à forma como o país está a testar a população.

O organismo considera que os Estados-membros que optaram por uma estratégia de testes em larga escala, como é o caso do Grão-Ducado, estão mais bem preparados para detetar um ressurgimento de casos e identificar grupos de risco e, assim, limitar os riscos de um novo aumento das infeções.

Note-se que a segunda fase do programa de testes em larga escala arranca dentro de algumas semanas, devendo prolongar-se até março do próximo ano.

Com o final das férias coletivas à porta e o arranque do ano letivo, setores como os da construção, limpezas e ensino serão prioritários. Além disso, o Governo anunciou na semana passada que todas as pessoas que regressarem ao país após as férias poderão fazer o teste.

Até aqui, os vouchers que permitem fazer o exame de forma gratuita eram entregues apenas a quem chegava ao país de avião. Agora poderão ser solicitados através da plataforma online.



