Luxemburgo.Já é possível marcar a vacinação anti-covid na farmácia

Redação A partir deste sábado é mais fácil vacinar-se contra a covid-19 no Luxemburgo. Sejam as duas doses ou reforço. Pode marcar a sua vacinação numa farmácia, sem necessitar de convite prévio. Veja aqui a lista das farmácias.

A partir deste sábado, dia 26 de fevereiro, é possível vacinar-se contra a covid-19 nas farmácias, sem esperar pelo convite postal, informa o Ministério da Saúde.

Qualquer residente com idade igual ou superior a 12 anos pode marcar a administração da dose vacinal nestes estabelecimentos, sendo que as vacinas disponíveis são as de RNA mensageiro (Pfizer e Moderna), e Janssen.

A lista de farmácias é atualizada todas as semanas de acordo com a disponibilidade das vacinas e pode ser consultada no site Impfen (Clique aqui).

Nas farmácias, pode ser administrado ao utente as duas doses que compõem a vacinação primária e ainda o reforço.

Já a vacinação para crianças entre 5 e 11 anos só é administrada num centro de vacinação ou numa clínica pediátrica.



