Luxemburgo já detetou variante inglesa em 114 pessoas

Ana TOMÁS Até 30 de janeiro também tinha sido identificada a estirpe sul-africana em 14 pessoas. País quer criar meios para vigilância em tempo real, até ao final de fevereiro.

As autoridades luxemburguesas identificaram a variante inglesa do SARS-Cov-2 em 114 pessoas, desde que a estirpe B.1.1.7. começou a circular no Luxemburgo, a 19 de dezembro de 2020.

Segundo o boletim semanal do Ministério da Saúde, entre as 860 amostras que foram sequenciadas pelo Laboratório Nacional de Saúde (LNS) desde essa altura e até 7 de fevereiro, a variante inglesa foi detetada em 114 pessoas. O número reflete um acréscimo de mais 18 casos só na primeira semana de fevereiro, face à anterior.

Já a variante sul-africana SA (B.1.351), cuja sequência começou a ser analisada a 11 de janeiro, foi até agora detetada em 14 pessoas, 10 das quais registadas neste último boletim, e tendo em conta que a última sequência data de 30 de janeiro.

Recorde-se que estes números não são totalmente representativos, uma vez que "o LNS não dispõe sistematicamente dos metadados para situar as amostras no tempo ou no contexto em que foram recolhidas", refere o boletim.

As sequências são analisadas retrospetivamente e em alguns casos depois de terem sido efetuados pedidos nesse sentido. Como exemplifica o relatório do Ministério da Saúde, entre as 143 amostras sequenciadas durante a semana de 25 de janeiro, mais de 30% foram-no a pedido da Inspeção de Saúde como parte do Contact Tracing.

Além disso, nota o documento, como há um atraso de sete a 10 dias na obtenção dos resultados, os dados da última semana (1 a 7 de fevereiro) estão incompletos.

Mais meios para vigilância em tempo real

Segundo o boletim semanal, a Direção de Saúde e o Laboratório Nacional de Saúde estão a tentar estabelecer os meios necessários para obter uma amostra representativa da população geral, com base em amostras de diferentes regiões e categorias etárias, através do contributo dos laboratórios de análises médicas.

"O objetivo é ter um sistema de vigilância epidemiológica em tempo real para variantes, até ao final de fevereiro. Entretanto, não é apropriado extrapolar ou estimar a prevalência de variantes na população a partir dos dados de sequenciação", ressalva o documento.

Infeções podem disparar por causa da variante inglesa

Na primeira semana de fevereiro o Luxemburgo registou, de acordo com o mesmo boletim, um aumento de 14% nos casos positivos de covid-19. A percentagem acompanhou também um crescimento do número de testes realizados.

Embora ainda não existam dados completos sobre a variante inglesa para esse período, as previsões dos especialistas da task-force para a covid-19, no início deste mês, apontavam para um crescimento preocupante de casos ligados à estirpe inglesa contagiosa, deixando o aviso de que se os gestos barreira não forem cumpridos o país pode viver uma nova vaga, atingindo o pico em maio.

Segundo o relatório da task-force, a situação epidemiológica "pode refletir a interação entre o aumento contactos sociais e a variante mais contagiosa do vírus, oriunda do Reino Unido”.



