O ministro da Educação, Claude Meisch, lamenta que o Conselho Superior das Doenças Infeciosas do Luxemburgo não se tenha pronunciado a favor da vacinação generalizada das crianças entre 5 e os 11 anos de idade.

Covid-19

Luxemburgo inicia agendamento para vacinação de crianças esta terça-feira

Susy MARTINS O ministro da Educação, Claude Meisch, lamenta que o Conselho Superior das Doenças Infeciosas do Luxemburgo não se tenha pronunciado a favor da vacinação generalizada das crianças entre 5 e os 11 anos de idade.

A partir desta terça-feira, dia 14 de dezembro, os pais residentes no Luxemburgo já podem preceder ao agendamento da vacinação para os filhos considerados vulneráveis, entre os 5 e os 11 anos. Segundo a recomendação do Conselho Superior das Doenças infecciosas, a vacina só deve ser administrada nesta faixa etária às crianças vulneráveis à covid-19 e às que vivem com uma pessoa vulnerável.

Por enquanto apenas a vacina de Pfizer/BioNTech será administrada aos mais novos, com uma dosagem mais reduzida. Numa nota, o Governo esclarece que estas crianças podem ser registadas através do seu médico ou pediatra a partir de 14 de dezembro e receberão depois um convite por correio. "A vacinação também pode ser realizada diretamente por médicos que estejam envolvidos na vacinação de crianças", esclarece ainda o Ministério da Saúde.

Numa primeira fase, apenas as crianças vulneráveis e as que vivem com pessoas de risco já podem ser inscritas para tomar a vacina, mas o Executivo pondera abrir às crianças no geral entre os 5 e os 11 anos no futuro consoante os resultados posteriores de um estudo americano, que ainda decorre nesta faixa etária.

Tal como nos adultos, a vacina nos mais novos é voluntária e cabe aos pais decidir se vacinam, ou não os filhos.

Devo vacinar o meu filho contra a covid-19? É a vacinação dos 5-11 anos é mais polémica e que enche de dúvidas os pais. O Contacto ouviu especialistas, entre eles o coordenador de um dos ensaios clínicos nos Estados Unidos e explica-lhe tudo sobre esta nova vacina. "Não é urgente vacinar já todas as crianças. Só as de risco", é a opinião mais consensual.

As doses para as crianças mais novas chegam esta segunda-feira ao Luxemburgo, tal como aos restantes países da União Europeia.

O Conselho Superior de Doenças Infecciosas não recomenda, para já, a vacina para todas as crianças, preferindo aguardar por mais informações e análises científicas, antes de alargar a vacinação.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.