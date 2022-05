Faixa 30-44 anos continua a registar a maior incidência de casos.

Luxemburgo 2 min.

Relatório semanal

Luxemburgo. Infeções por covid-19 caíram 30% na última semana

Redação Entre 16 e 22 de maio, 1.879 pessoas testaram positivo à doença, em comparação com as 2.704 da semana anterior. A faixa 30-44 anos continua a registar a maior incidência de casos.

A pandemia continua a dar tréguas no Grão-Ducado, de acordo com os dados do relatório semanal divulgado esta quarta-feira pelo Ministério da Saúde.

Entre 16 e 22 de maio o número de casos ativos passou de 6.244 para 4.846, tendo a taxa de positividade acelerado ainda mais face aos dois últimos relatórios (-30% versus -17% e 11%, na semana passada e há duas semanas, respetivamente).

O número de testes PCR efetuados continuou a descer e passou de 9.722 para 9.178, o que poderá ter tido algum impacto na descida dos vários indicadores.

Luxemburgo. Máscara deixa de ser obrigatória nos transportes até final de junho O país tem contabilizado uma média de 400 infeções por dia e 83% da população adulta já está vacinada. Atual "lei covid" expira no final do próximo mês.

Número de internamentos estável

A idade média das pessoas diagnosticadas com a covid-19 subiu de 37,3 para 40,1 anos. Também a idade média dos três pacientes que morreram devido à infeção manteve-se praticamente igual, subindo apenas de 81 para 82 anos.

O número de internamentos em enfermaria permaneceu estável, com 12 doentes em vez de 13 na semana anterior. Já nos cuidados intensivos passou a haver duas camas ocupadas, mais uma do que anteriormente. A idade média dos internados passou de 59 para 61 anos.

Neste período, registaram-se 240.839 recuperados da doença, em comparação com os 237.565 da semana passada.

A taxa de reprodução efetiva do vírus continuou a cair, fixando-se nos 0,62 em vez dos 0,87 do relatório anterior, assim como a taxa de positividade em todos os testes realizados, que passou de 27,81% para 20,47%.

Maior incidência na faixa 30-44 anos

Portugal é o país da UE com mais novos casos de covid-19 E o segundo à escala mundial. A média diária de novos casos está em 2.290 por milhão de habitantes, seguindo-se a Irlanda, com 636, Alemanha, com 533, Itália (448) e França (435).

A taxa de incidência foi de 291 casos por 100 mil habitantes e está a cair em todas as faixas etárias. A maior descida foi registada no intervalo 0-14 anos (-47%), seguindo-se os adultos entre 30-44 anos (-31%). Esta última, contudo, continua a ser a faixa etária com maior incidência, contabilizando-se 432 casos por 100 mil habitantes.

A principal fonte de contágio continua a ser o círculo familiar (31%), seguido de viagens ao estrangeiro (12%), educação (9%), lazer (7%) e trabalho (7%). A percentagem de fontes indeterminadas aumentou ligeiramente de 26% para 28%.

As autoridades de saúde informaram, ainda, que neste período foram administradas 2.704 doses da vacina contra a covid-19. Existem, agora, 473.434 com o esquema vacinal completo, o que equivale a 78,7% da população elegível para vacinação.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.