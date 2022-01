O maior aumento foi registado entre as pessoas com mais de 75 anos, seguido da faixa etária dos 15 aos 29 anos.

Luxemburgo. Infeções com covid aumentaram 110% na semana passada

O número de pessoas que testaram positivo à Covid-19 aumentou 110% na semana passada. De acordo com o relatório semanal, o número de infetados subiu para 5.641 casos, na semana de 27 de dezembro a 2 de janeiro, enquanto na semana precedente foram registadas 2.688 infeções.

O maior aumento foi registado entre as pessoas com mais de 75 anos (+ 182%), seguido da faixa etária dos 15 aos 29 anos (+ 178%). Nas crianças dos zero aos 14 anos houve um aumento de 37%. O círculo familiar (32,8%) continua a ser a principal fonte de contágio, seguido por viagens ao estrangeiro (10,5%), lazer (4,8%) e trabalho (3,1%).

Ainda de acordo com os números das autoridades de saúde, na semana passada, 444.896 pessoas tinham já um esquema vacinal completo, ou seja, uma taxa de vacinação de 80,4% (a partir dos 12 anos).Entre as pessoas não vacinadas e sem vacinação completa, a taxa de incidência é de 952 pessoas por 100.000 habitantes e entre aquelas com vacinação completa a taxa é de 858 por 100.000 habitantes.

Quanto a hospitalizações, havia 20 pessoas internadas nos cuidados intensivos que testaram positivo: 14 não tinham vacinação (completa) e seis tinham vacinação completa. Já nos cuidados normais, havia 47 pessoas que testaram positivo à covid-19. A maioria delas, 25, tinha vacinação completa e 22 não eram vacinadas ou não tinham a vacinação completa.

Em casos mais graves, houve cinco óbitos relacionados com a covid a lamentar. O relatório não indica se eram ou não vacinados, mas refere que a média de idade era de 77 anos, ou seja, um dos primeiros grupos a serem inoculados.



