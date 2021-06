Mais de 50 bombeiros da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) estiveram no local para combater as chamas e prestar assistência médica.

Luxemburgo

Incêndio no Centro Penitenciário de Schrassig provoca um ferido grave

Susy MARTINS Mais de 50 bombeiros da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) estiveram no local para combater as chamas e prestar assistência médica.

Um detido deitou fogo à sua cela na prisão de Schrassig. O homem sofreu queimaduras graves e foi transportado de urgência para o hospital de Metz, em França, onde há uma unidade especializada para doentes com queimaduras graves.

O incêndio foi detetado pelos guardas prisionais, por volta das seis da manhã desta sexta-feira, avança a Administração Penitenciária em comunicado.

Um segundo recluso ficou intoxicado com o fumo e foi transportado para o Hospital de Kirchberg.

Um terceiro preso, que se encontrava perto do incêndio, e “vários” guardas prisionais foram assistidos no local pela equipa médica de emergência, que decidiu transportar um dos guardas para o Hospital Emile Mayrisch para a realização de exames clínicos mais aprofundados.

Mais de 50 bombeiros da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) estiveram no local para combater as chamas e prestar assistência médica. Está em curso um inquérito para averiguar a origem exata do incêndio.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.