Incêndio na Prisão do Luxemburgo

A polícia técnica do Departamento de Investigação Criminal está a investigar a causa do incêndio.

Esta quarta-feira, por volta das 17h30, um prisioneiro ateou fogo à sua cela no Centro Prisional do Luxemburgo, informou em comunicado a administração da penitenciária.

Incêndio no Centro Penitenciário de Schrassig provoca um ferido grave Mais de 50 bombeiros da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) estiveram no local para combater as chamas e prestar assistência médica.

O incêndio foi detetado pelos agentes prisionais presentes na secção. O recluso que esteve em contacto com o fumo foi transferido para o Hospital Kirchberg para exames médicos, assim como os nove agentes prisionais que estavam no local na altura do incidente. Os cuidados de socorro foram prestados pelo Serviço de Bombeiros e Salvamento do Grande Ducal.

O diretor adjunto da Administração Prisional, o Director do Centro Prisional do Luxemburgo e o Provedor de Justiça estiveram no local.

Já a 18 de junho, um caso grave de fogo posto na Prisão de Schrassiger deixou um total de 16 pessoas feridas, tendo um dos reclusos morrido na sequência de queimaduras graves cerca de duas semanas após o incidente.

