A empresa EuroHPC vai gerir e supervisionar, a partir do Grão-Ducado, a futura rede de supercomputadores europeus destinados ao tratamento de mega dados.

Luxemburgo inaugura sede da empresa para a computação de alto desempenho da UE

Henrique DE BURGO A empresa EuroHPC vai gerir e supervisionar, a partir do Grão-Ducado, a futura rede de supercomputadores europeus destinados ao tratamento de mega dados.

A sede da empresa comum europeia para a computação de alto desempenho (EuroHPC - high performance computing) vai ser inaugurada esta manhã no Luxemburgo.

A cerimónia vai ter lugar às 11h30, na presença do ministro dos Negócios Estrangeiros e Europeus, Jean Asselborn, do ministro da Economia, Franz Fayot, e do comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton.

A empresa EuroHPC vai gerir e supervisionar, a partir do Grão-Ducado, a futura rede de supercomputadores europeus destinados ao tratamento de mega dados. Esta rede de computadores de alto desempenho deverá proporcionar as capacidades informáticas necessárias às empresas, aos centros de investigação e universidades para garantir o desenvolvimento da economia digital da União Europeia.

Segundo o site EuroHPC (https://eurohpc-ju.europa.eu/contact), a sede vai ser em Gasperich (rue Guillaume Kroll, n° 12E).



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.