Luxemburgo impõe vigilância apertada aos funerais

Teresa CAMARÃO Não há missas nem cortejos fúnebres nas homenagens onde só entram "os membros mais próximos da família". Cemitérios e capelas têm polícia à porta para "assegurar" a aplicação das medidas de "segurança inevitáveis".

Ao contrário de Portugal, onde as autoridades de saúde recomendam a cremação, no Grão-Ducado as famílias ainda podem optar pelo enterro. Embora o governo se tenha comprometido a emitir uma recomendação oficial sobre as restrições impostas às práticas fúnebres, durante o estado de emergência, comunas e Igreja Católica anteciparam-se numa nota conjunta. "Apenas os membros mais próximos da família" estão autorizados a participar no funeral. No máximo 10 pessoas podem entrar no cemitério. À porta, "as autoridades competentes assegurarão a aplicação rigorosa desta medida" considerada "de segurança inevitável", face à propagação do surto de coronavírus que, desde o final de fevereiro, começou a estremecer a taxa de mortalidade e a multiplicar o número de infeções associadas ao novo coronavírus na Europa.

Photo : AFP

Até ordem em contrário, não há missas nem qualquer outro tipo de ritual fúnebre no Luxemburgo. Mesmo os anúncios na imprensa devem ser adiados para "limitar o número de participantes no funeral".

Funerárias CSI

A lógica é minimizar os riscos de contágio, numa altura em que pessoas e superfícies são potenciais transmissores da doença. Se antes de soarem os alarmes, os trabalhadores das agências funerárias já seguiam procedimentos exigentes de higiene e segurança, agora o cerco aperta. Para já, há máscaras, óculos e vestuário de proteção. As encomendas dos fatos protetores usados, normalmente, em cenas de crime dispararam. "Mais do que nunca, os protocolos e o vestuário devem ser rigorosamente respeitados", garantiu o presidente da Federação Luxemburguesa de Empresas Funerárias e Crematórias ao Wort. "Não sabemos o que esperar em relação ao número de mortos no país, mas não queremos arrastar os nossos funcionários para lá", sublinhou Thierry Graul.

Photo : AFP

Mesmo os trabalhadores que estão em contacto com as famílias estão obrigados a manter as regras de distanciamento social. Além disso, caso sejam chamados a uma intervenção num lar de idosos com o eventual cenário de morte, só estão autorizados a entrar depois das 20h para evitar qualquer encontro acidental nos corredores.













