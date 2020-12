Uma sondagem realizada no País revela que os portugueses e os belgas são os mais reticentes a receber a vacina anti-covid. No total, 55% dos residentes quer vacinar-se.

Luxemburgo. Imigrantes portugueses são os que menos aceitam vacinar-se contra a covid-19

Paula SANTOS FERREIRA Uma sondagem realizada no País revela que os portugueses e os belgas são os mais reticentes a receber a vacina anti-covid. No total, 55% dos residentes quer vacinar-se.

“Se for aprovada e disponibilizada uma vacina que o protege contra a covid-19, qual será a probabilidade de querer ser vacinado?”. Esta foi a pergunta colocada por cientistas do Laboratório Nacional da Saúde (LNS) e da Direção da Saúde à população do Luxemburgo, entre 30 de novembro e 5 de dezembro.



No total dos inquiridos, 55% admitiu querer ser vacinado contra o vírus da epidemia, enquanto 32% disse não pretender receber a vacina ou considerou "ser pouco provável” que venha a querer ser vacinado. 13% ainda não tem a certeza.

A vacinação contra a covid-19 não é obrigatória no País, é feita de modo voluntário pelo que apenas quem quer é que será vacinado.

Portugueses e belgas

Os portugueses do Luxemburgo são, a par com os belgas, os imigrantes que menos querem receber a vacina anti-covid, ou consideram ser “pouco provável ou muito pouco provável” aceitar ser vacinado.

“Quanto às nacionalidades residentes no Luxemburgo ou na região fronteiriça, a disponibilidade para se vacinar é maior entre os alemães e outras nacionalidades e menor entre os belgas e os portugueses. Os luxemburgueses e os franceses estão no centro”, revela a sondagem coordenada pelos cientistas Ardashel Latsuzbaia do LNS e Joel Mossong, da Direção da Saúde e publicada na Science.lu.

De salientar que a maioria (74%) dos inquiridos nesta sondagem são de nacionalidade luxemburguesa.

As razões para levar a vacina

A vontade de querer receber esta nova vacina é maior entre os residentes que se sentem bem informados sobre a vacinação em geral, e sobre a vacina contra a covid-19, em particular. Os menos informados são os mais desconfiados quanto a esta imunização contra o vírus da pandemia.

De relembrar que os especialistas nacionais e internacionais consideram que a vacina é a única solução, de momento, para travar a epidemia que há nove meses está a afetar o mundo, com graves consequências de saúde pública e económica.

A sondagem mostrou ainda que as pessoas mais velhas estão mais dispostas a receber a vacina do que os mais jovens, e mais homens do que mulheres disseram querer ser vacinados.

Ao nível do género, o resultado do Luxemburgo é diferente de um outro estudo científico publicado na revista Nature Medecine, onde a vontade de querer ser imunizado vacina anti-covid através da vacina foi ligeiramente maior nas mulheres do que nos homens.

Por outro lado, são as pessoas mais positivas quanto à vacinação em geral e as que foram mais vacinadas contra outras doenças, as mais dispostas a querer ser agora vacinadas contra a covid-19.

“A maioria dos participantes sente que está bem informada sobre o tópico da vacinação em geral, mas menos bem informada sobre o tópico da vacina Covid-19”, lê-se no resumo da sondagem.

Um dos problemas revelados é o da comunicação e divulgação sobre os riscos e efeitos colaterais potenciais relacionados à vacina Covid-19, tendo a maioria considerado que esta informação não está a ser “comunicada de forma correta e transparente”.

Luxemburgo começa hoje a administrar a vacina contra a covid-19 O primeiro lote de vacinas chegou no sábado ao Grão-Ducado.

Apelo à vacinação

O estudo lembra que os virologistas consideram que a pandemia estará controlada num país “quando 60-70% da população já está vacinada contra a Covid-19 e que a imunização se prolongue por um, ou mais anos, o que ainda é melhor”.

O Governo apela à população para que seja vacinada contra a covid-19.

Paulette Lenert está confiante. “Acho que muitas pessoas irão vacinar-se”, declarou numa conferência.

“Tem de ser uma opção voluntária, cabe a cada um decidir livremente, mas espero que as pessoas tenham confiança e se vacinem”, apelou na altura a ministra da Saúde.



