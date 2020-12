Nesta terça-feira, o norte do país cobriu-se de neve.

Luxemburgo. Imagens de um norte coberto de neve

Nesta terça-feira, o norte do país cobriu-se de neve.

Depois do norte do Luxemburgo ter ficado em alerta amarelo devido à queda de neve, as paisagens cobrem-se de branco.

O fotógrafo Claude Windeshausen viajou até ao norte, nesta terça-feira de manhã, para captar as imagens. Veja aqui:



