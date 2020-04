As tendas foram instaladas junto ao CHL em Belair e receberam ontem a visita do primeiro-ministro e da ministra da Saúde.

Luxemburgo. Hospital de campanha da Nato ainda sem doentes covid-19

O Field Hospital como é chamado o hospital de campanha da Nato já está totalmente equipado para receber doentes infetados pelo novo coronavírus. Instaladas junto ao Centre Hospitalier do Luxembourg, em Belair, as enormes tendas verdes acolhem no interior um verdadeiro estabelecimento hospitalar de 1200 metros quadrados e equipado com 200 camas e com o scanner torácico que em minutos revela a infeção pelo novo coronavírus.

Só que este hospital de campanha da Nato ainda não acomodou nenhum doente, pois ainda há camas disponíveis nos hospitais do Grão-Ducado. O que é um bom sinal.

Contudo, embora o número de infeções tenha diminuído a directora do CHL Monique Birkel frisou ontem aos jornalistas que não há garantias que a tendência se mantenha assim. Birkel declarou que a unidade de crise se reúne de dois em dois dias para decidir "sobre os meios a adoptar de acordo com diferentes parâmetros". E, até ontem "só tivemos de aumentar uma vez a capacidade da unidade de cuidados intensivos", adiantou citada pelo Delano.

Luxemburgo já tem quatro novos scanners que detetam a covid-19 em minutos As imagens radiológicas do scanner torácico permitem observar a infeção nos pulmões, rapidamente e mesmo antes do teste de despistagem a identificar.

Hospital veio de Itália

Ontem o primeiro-ministro Xavier Bettel e a ministra da saúde visitaram estas instalações "emprestadas" pela Nato e que chegaram no início do mês ao país. O hospital foi de seguida montado em dez dias por especialistas da Agência de Apoio e Aquisições da NATO e do exército do Luxemburgo.

O hospital esteve antes em Itália também para acomodar doentes com covid-19, tendo sido trazido para o Grão-Ducado pela Cargolux. E vai continuar instalado até ao fim da crise sanitária.

