Os cientistas alertam para a possibilidade das infeções voltarem a aumentar muito. Centro Hospitalar do Luxemburgo foi escolhido para receber doentes caso haja nova vaga

Luxemburgo. Hospitais têm plano para o "perigo real" da segunda vaga da covid-19

Paula SANTOS FERREIRA

“É possível ocorrer uma segunda vaga da epidemia no verão”, declarou o investigador Paul Wilmes, em maio, na entrevista ao Contacto. Esta quinta-feira este porta-voz da ‘task-force’ Covid-19 e um dos cientistas do estudo ‘Con-Vince’ frisou: “Uma segunda vaga não é algo hipotético, mas sim um perigo muito real”. O alerta foi dado na conferência de imprensa para apresentação dos resultados da terceira fase do estudo.

Plano secreto de ação

A ministra da Saúde, Paulette Lenert terá já contado que está a ser preparado um plano de atuação para responder a uma possível segunda vaga, avança o Paperjam.

Este plano de antecipação que terá de estar concluído até 15 de julho foi mencionado pela governante à margem da reunião quadripartida, de acordo com a RTL e a 100.7, citados pelo Paperjam. Caberá ao Centre Hospitalier do Luxembourg (CHL) tratar destes novos doentes infetados.

Aumento de infeções nas próximas semanas

Dias antes, a ministra da Saúde, Paulette Lenert já tinha salientado que nas próximas semanas irá haver um ligeiro aumento das infeções no Luxemburgo, mas espera que tal não se transforme numa segunda vaga. Lenert realçou que todas as medidas têm estado a ser tomadas para evitar um reconfinamento, mas que o país está pronto a reagir rapidamente perante um aumento do número de casos de infeção.

Mais de 55 mil pessoas já foram testadas e semanalmente 150 mil habitantes do Luxemburgo e transfronteiriços são convidados a realizarem o teste, informou Ulf Nehrbass, CEO do Instituto de Saúde do Luxemburgo na conferência de imprensa desta manhã, citado pela edição francesa do Wort. A intenção é testar toda a população do Luxemburgo e 50% já realizou o teste.

Diariamente, entre 7 mil a 8 mil pessoas realizam esta análise de despistagem para saber se estão infetadas pelo novo coronavírus.

Para Paul Wilmes é muito importante testar o máximo de pessoas possível, como adiantou na entrevista ao Contacto. Para se encontrar os doentes assintomáticos, que por não saberem que estão doentes, fazem a sua vida normal e podem infetar outras pessoas.



