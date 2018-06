A cerimónia de homenagem ao secretário de Estado Camille Gira, falecido a 17 de maio, realizou-se junto ao ministério de Estado e contou com o Grão-Duque Henri e a Grã-Duquesa Maria Teresa, o primeiro-ministro Xavier Bettel, bem como de outros elementos do governo, do parlamento, do corpo diplomático e da vida política e social do Luxemburgo.

Luxemburgo 11

Luxemburgo homenageou Camille Gira

A cerimónia de homenagem ao secretário de Estado Camille Gira, falecido a 17 de maio, realizou-se junto ao ministério de Estado e contou com o Grão-Duque Henri e a Grã-Duquesa Maria Teresa, o primeiro-ministro Xavier Bettel, bem como de outros elementos do governo, do parlamento, do corpo diplomático e da vida política e social do Luxemburgo.

"Äddi Camille", disse o primeiro-ministro Xavier Bettel. Para o chefe do Executivo luxemburguês "Camille Gira defendeu sempre a comunidade, os cidadãos e o país e viveu com os mais altos valores de solidariedade, tolerância, respeito e justiça". Bettel sublinhou a capacidade de diálogo que o secretário de Estado teve no exercício das suas funções e que "foram a base do seu trabalho político".

11 Foto: Guy Jallay

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay

Xavier Bettel ainda dirigiu palavras de apoio à família de Camille Gira, nomeadamente à esposa Simone e as dois filhos, Michel e Louis.

Nesta cerimónia foi descerrada uma placa de homenagem, fez-se um minuto de silêncio e a sessão teve a participação musical de representantes da Orquestra Filarmónica do Luxemburgo.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e das Infraestruturas, Camille Gira, morreu repentinamente aos 59 anos.

Camille Gira tinha ingressado no Governo em dezembro de 2013, com a coligação governamental formada pelo DP, LSAP e Déi Gréng. Antes, Gira tinha assumido o cargo de deputado, em 1994, pelo partido Déi Gréng. Foi ainda burgomestre de Beckerich, comuna onde já tinha sido vereador.

Para além da sua carreira política, foi controlador de segurança de aviação e presidente da federação luxemburguesa de andebol, entre 2008 e 2013.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.