Luxemburgo homenageia combatentes assassinados em Trier durante II Guerra Mundial

Perto de uma centena de pessoas homenageou este domingo os 23 combatentes da resistência luxemburguesa que foram assassinados em 1944 no campo de concentração alemão de Hinzert, perto de Trier.

Milhares de luxemburgueses, incluindo judeus, foram deportados para campos de concentrações durante a ocupação nazi.

Organizada pelo Comité para a Memória da Segunda Guerra Mundial, a cerimónia foi precedida por uma missa na capela da Place du Galcis, em Limperstberg.

Na homenagem, que serviu para lembrar os mortos no conflito, participaram familiares, um destacamento do exército e oficiais, e várias figuras políticas, entre elas o ministro da Justiça, Felix Braz, e o presidente da Câmara dos Deputados, Fernand Etgen.



O dia da homenagem é organizado no fim de semana próximo a 25 de fevereiro, dia em que 23 combatentes da resistência foram assassinados em 1944, do outro lado da fronteira alemã, a cerca de 80 km da cidade de Luxemburgo. Um total de 1.586 pessoas foi deportado para o campo de concentração de Hinzert, durante o regime nazi.



O dia nacional da resistência foi introduzido em 1997. Por razões políticas, um total de 3.963 residentes no Luxemburgo foram deportados para campos de concentração como Dachau, Buchenwald, Natzweiler-Struthof, Mauthausen, Ravensbruck ou Sachsenhausen durante os anos de guerra. Entre eles, 791 não sobreviveram. Também por razões políticas, 4.136 luxemburgueses foram levados para campos de concentração na Silésia, região entre Alemanha, Polónia e República Checa. Durante esse tempo, morreram aí 154 luxemburgueses.



Judeus luxemburgueses que procuraram refúgio em Portugal vão ser lembrados em fevereiro de 2020

Nem todas as vítimas do nazismo no Luxemburgo foram parar à Alemanha ou a outros países do Leste. Alguns deles chegaram a Portugal e conseguiram passar a fronteira graças ao cônsul de Portugal em Bordéus, Aristides de Sousa Mendes. A família grã-ducal foi um desses casos.



“O comboio do Luxemburgo”: Os refugiados judeus que Portugal não salvou em 1940 Rachel Galler nasceu e cresceu judia na cidade do Luxemburgo. Morava por cima da sede da “Société d’Aide aux Réfugiés Juifs d’Europe”, no número 71 da rue Fort Neiperg, junto à gare da cidade do Luxemburgo. No dia em que deixou o país com a família rumo a Portugal, 7 de novembro, diz que “imperava” o medo.

Menos sorte tiveram 293 refugiados judeus que não conseguiu atravessar de comboio a fronteira portuguesa de Vilar Formoso. Cinquenta desses passageiros acabariam por morrer em Auschwitz.

Fevereiro de 2020 é a data prevista para uma exposição sobre a história dos judeus luxemburgueses que procuraram refúgio em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, anunciou no ano passado o ministro da Cultura de Portugal, durante uma visita ao Luxemburgo.



"Está a ser preparada uma exposição sobre a história dos judeus luxemburgueses que, nos anos 40, procuraram refúgio em Portugal", anunciou o anterior ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes. A iniciativa da Embaixada de Portugal no Grão-Ducado, em conjunto com o Instituto Camões e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, está projetada "para fevereiro de 2020". E está para integração nos itinerários culturais do Conselho da Europa, com sede no Luxemburgo, "a rota das abadias cistercienses". Deste modo, "valoriza-se o património, dando-lhe uma chancela internacional".