O julgamento é o primeiro do género no Grão-Ducado e aconteceu na quinta-feira no Tribunal de Diekirch.

Luxemburgo. Homem julgado por comparar medidas sanitárias com perseguição de judeus

Maria MONTEIRO O arguido, de 34 anos, é acusado de banalizar o Holocausto ao fazer várias publicações que comparavam as regras anti-covid à segregação judia levada a cabo pelo regime nazi. O julgamento é o primeiro do género no Grão-Ducado e aconteceu na quinta-feira.

Em novembro de 2021, o homem partilhou uma fotomontagem do portão do campo de concentração de Auschwitz em que a inscrição “O trabalho liberta” tinha sido substituída por “O passe vacinal liberta”. Anteriormente, tinha partilhado outra imagem com a frase “Os judeus estão proibidos de frequentar cinemas, teatros, óperas e concertos. 12.11. 1938”, em que a palavra “judeus” tinha sido riscada e trocada por “não-vacinados” e onde se podia ler “Alemanha 2021”.

O arguido, que usou uma estrela de David com a frase “Não vacinados” na sua fotografia de perfil de Facebook, terá também comparado o certificado de vacinação ao bilhete de identidade ariano usado no nazismo. Esta quinta-feira foi a julgamento no Tribunal de Diekirch por equiparar a resposta política à crise sanitária com a opressão dos judeus por parte do nazismo e desvalorizar o Holocausto.

"Um clique estúpido é feito rapidamente"

Este é o primeiro caso do género nos tribunais luxemburgueses, uma vez que as pessoas anteriormente processadas por fazerem declarações revisionistas da História estavam sempre envolvidas noutros delitos. “O julgamento mostrará se a nossa legislação considera os atos moralmente repreensíveis como crimes”, afirmou a acusação.

O arguido colaborou imediatamente com as autoridades e, assim que foi notificado, apagou os conteúdos em causa do Facebook. Durante o interrogatório, reconheceu ser anti-vacinas, mas disse não ter consciência de que os seus atos seriam puníveis por lei.

O homem é responsável por um centro de acolhimento de refugiados e pediu desculpa várias vezes pelo seu comportamento, argumentando que “um clique estúpido é feito rapidamente”, e assegurou que não o fez com o propósito de banalizar o Holocausto. “É justamente porque tenho conhecimento e interesse pela História que condeno tudo isto.”

Pena pode ir até dois anos de prisão

O procurador do Ministério Público sublinhou a seriedade do caso e do desprezo pelo sofrimento das vítimas do nazismo, mas demonstrou clemência para com o arguido, uma vez que colaborou com as autoridades desde logo. Além disso, no seu entender não existem indícios de racismo, o que é demonstrado pelo trabalho que faz com refugiados. Jean-François Boulot pediu que fosse punido com uma multa de 2.000 euros.

As comparações entre as medidas sanitárias e os crimes do nazismo não são novas e já causaram uma onda de indignação no Luxemburgo, mas até agora não houve consequências concretas para quem as fez. O código penal luxemburguês determina quem, quem nega, minimiza ou glorifica crimes contra a humanidade, crimes de guerra ou genocídio, pode enfrentar até dois anos de prisão e multas de até 25 mil euros.

Há 150 processos em curso

O Tribunal de Diekirch deverá dar a conhecer o seu veredicto a 5 de maio, mas este não deverá ser o último processo judicial do género na justiça luxemburguesa. As autoridades terão em mãos cerca de 150 casos envolvendo pessoas anti vacinas que fizeram declarações que violam a lei, algumas delas precisamente relacionadas com o nazismo.

Ainda este mês, um outro homem, Dan Schmitz teve de responder perante a sétima câmara penal do tribunal distrital do Luxemburgo por estabelecer paralelos com os nazis. O arguido, que já foi condenado em várias ocasiões, é também acusado de outros delitos como ameaças e incitação ao ódio, por isso a desvalorização do Holocausto acabou por ser tratada de forma marginal no seu julgamento. O desfecho do caso ainda não é conhecido.

