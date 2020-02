De acordo com a ministra da Saúde, as análises deram positivas para este paciente. As autoridades estão a fazer o rastreio dos contactos para ver se mais alguém está infetado.

Luxemburgo. Homem infetado por Covid-19 está internado e veio de Itália

Paula SANTOS FERREIRA De acordo com a ministra da Saúde, as análises deram positivas para este paciente. As autoridades estão a fazer o rastreio dos contactos para ver se mais alguém está infetado.

Até hoje, já houve 50 casos suspeitos de infeções pelo novo coronavírus no Luxemburgo, mas apenas um deu positivo, anunciou há momentos, a ministra da Saúde, Paulette Lenert e o médico-chefe Jean-Claude Schmit na conferência de imprensa que foi transmitida pela RTL.

Este paciente, que estes responsáveis acreditam tratar-se de um caso de infeção pelo novo coronavírus, o primeiro registado no Grão-Ducado, voltou recentemente de Itália, via Charleroi.

O homem, de 40 anos, suspeitando estar doente, deslocou-se à Unidade de Inspeção Sanitária e está agora internado no Centre Hospitalier du Luxemburg, informou Paulette Lenert, citada pela RTL.

Na conferência de imprensa, a ministra declarou que o doente se "encontra bem" e que agora a prioridade é "conter a propagação do novo coronavírus" no país. A primeira medida tomada foi chegar à rede de contactos do paciente para realizar análises de deteção da infeção pelo Covid-19, para saber se houve contágio e se mais alguém está infetado. Estes contactos serão cerca de 20 e estão já de quarentena. As autoridades luxemburguesas procuram agora saber se o doente esteve em contacto com outras pessoas no país.

Não há razão para pânico

Apesar deste primeiro caso da doença, a ministra garantiu que nada mudou e que a população deve permanecer calma, não entrar em pânico, e seguir as medidas de prevenção como lavar muito bem as mãos e espirrar para o braço.

Qualquer pessoa que tenha estado em qualquer região de risco nos últimos catorze dias e esteja apresentando sintomas, como febre, tosse e dificuldades respiratórias, deve contatar o 112 durante o fim de semana, declarou citada pela RTL.

Durante a semana, as pessoas devem entrar em contato com a Unidade de Inspeção Sanitária. A situação no Luxemburgo é completamente diferente com o único caso isolado, vincou a ministra da Saúde.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.