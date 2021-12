Ministério da Saúde pede a todos os residentes para se juntarem à ação e a publicarem a sua fotografia durante o teste nas redes sociais com a hashtag #Lëtzebuergtestsech.

Luxemburgo. Autoridades convocam todos os residentes a fazer um autoteste esta terça e sexta-feira

Redação

"Todo o Luxemburgo testa-se!", é o mote de uma campanha do Mnistério da Saúde. Esta terça-feira, 14 de dezembro, é o primeiro de dois dias nacionais de rastreio, durante os quais todos os residentes são convidados/as a fazer um auto-teste antigénio.

Cada agregado familiar pode obter cinco autotestes de antigénio numa farmácia com o convite enviado pelas autoridades, "mas é claro que pode participar na ação com outros autotestes de antigénio", lê-se no comunicado publicado nas redes sociais do Ministério da Saúde.

As autoridades pedem assim aos residentes que se testem uma primeira vez às 12h desta terça-feira e nos dia 17 (sexta-feira) à mesma hora. "A ação não se destina ao setor escolar. Os alunos e o pessoal continuarão a ser testados 3 vezes por semana na escola", esclarecem ainda as autoridades.

Caso o teste seja positivo, o ministério pede para que o resultado seja imediatamente registado no site ofical de rastreio de contactos no Grão-Ducado: covidtracing.public.lu.

"Mostre que faz parte da ação e publique a sua fotografia durante o teste nas redes sociais com o hashtag #Lëtzebuergtestsech", lê-se no apelo, também em português.

Com a iniciativa, o Governo pretende, assim, reduzir consideravelmente o número de novas infeções antes das festividades de Natal e fim de ano. "Com uma grande participação da população no #Lëtzebuergtestsech, seria possível diminuir o número de novas infecções em 50% para interromper a onda atual", apelam ainda.

