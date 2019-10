O Grão-Ducado é o terceiro país com maior poder de compra, por habitante, entre 42 países europeus analisados.

Luxemburgo: Habitantes têm mais do dobro de dinheiro para gastar do que europeus

Cada residente no Luxemburgo tem, em média, 35.096 euros para gastos e poupanças, em 2019.



Por seu turno, os restantes europeus têm, em média, 14.739 euros para as mesmas finalidades, sublinham os resultados de um estudo recentemente publicado ‘GfK Purchasing Power Europe 2019’.

Neste estudo, a empresa Gfk analisou 42 países europeus e de acordo com os resultados, o Grão-Ducado é o terceiro país com um poder de compra, por habitante, mais elevado.

Os primeiros: Liechtenstein e Suíça



À sua frente e em primeiro lugar está o Liechtenstein (que mantém a primeira posição desde o ano passado) com um poder de compra per capita de 67.550 euros. Valor que é mais de 4,5 vezes superior à média europeia. Com 42.067 euros disponível por habitante para gastos e poupanças está a Suíça, que ocupa o segundo lugar.

Os 10 países com maior poder de compra da Europa, pela GfK

A seguir ao Luxemburgo, vem a Islândia (32.988 euros), e no 9º e 10º lugar estão respetivamente, a Finlândia (22.626 euros) e a Suécia (21.836%).

De qualquer modo, os países que ocupam as 10 primeiras posições têm um poder de compra per capita superior à média europeia.

O país com o menor poder de compra per capita é a Ucrânia, onde cada habitante dispõe apenas de 1 830 euros, em 2019 para gastos e poupanças.

No total, em 2019, os europeus de 42 países têm quase 10 triliões de euros.

O poder de compra

O poder de compra é uma medida do rendimento disponível após a dedução de impostos e contribuições de caridade e incluindo quaisquer benefícios estatais recebidos.

Os valores calculados pela GfK referem-se ao rendimento disponível nominal, que não é ajustado pela inflação. E este cálculos, explica a empresa são “feitos com base nos rendimentos e ganhos reportados, nas estatísticas de benefícios do governo e nas previsões econômicas fornecidas pelos institutos económicos”.

Para os consumidores, o poder de compra refere-se ao que possuem para fazer face às despesas relacionadas com a alimentação, habitação, serviços, energia, e seguros, entre outras despesas. As férias, despesas de mobilidade e compras dos consumidores também se incluem no poder de compra.