Nas últimas 24 horas registaram-se "apenas" três novos casos de infeção pelo novo coronavírus. E mais duas pessoas tiveram alta hospitalar.

Luxemburgo há quase duas semanas sem mortes associadas à covid-19

Diana ALVES Nas últimas 24 horas registaram-se "apenas" três novos casos de infeção pelo novo coronavírus. E mais duas pessoas tiveram alta hospitalar.

Mais um dia sem mortes associadas à covid-19. O novo balanço do Ministério da Saúde, sobre o surto do novo coronavírus no Luxemburgo, divulgado esta tarde, indica que o país regista 110 óbitos ligados à doença, número que não sofre alterações desde o dia 24 de maio.

Quanto ao número de novas infeções, foram identificados no país três novos casos face ao dia de ontem. No total, a covid-19 já infetou 4.035 pessoas no Grão-Ducado desde o início da pandemia.

Covid-19. Luxemburgo vai ficar sem centros de cuidados avançados Com o número de casos ativos de infeção em queda constante, o Governo decretou o encerramento de todos os centros de cuidados avançados.

Em relação ao dia de ontem, uma pessoa infetada deixou o hospital, registando-se agora 30 internamentos devido ao coronavírus. Desses doentes, apenas um está nos cuidados intensivos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.