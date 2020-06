Nas últimas 24 horas houve mais seis novos casos da doença, elevando para 4.091 doentes infetados desde o início da pandemia. O número de recuperados é de 3960. Há 25 dias que não há registo de mortes.

Luxemburgo. Há quase 4000 curados, um número igual ao das infeções

Paula SANTOS FERREIRA Nas últimas 24 horas houve mais seis novos casos da doença, elevando para 4.091 doentes infetados desde o início da pandemia. O número de recuperados é de 3960. Há 25 dias que não há registo de mortes.

Mais um novo recorde de testes de despistagem foi registado nas últimas 24 horas: 8430 habitantes do Grão-Ducados foram testados tendo seis deles revelado estar infetados pelo novo coronavírus. Na quarta-feira foram testadas 7200 pessoas, o que também tinha sido um número nunca antes alcançado.

No total já se realizaram 132 501 despistagens do SARS-Cov-2 no Grão-Ducado, das quais 96358 a residentes no país.

Atualmente, o país regista 4.091 infeções desde o início da pandemia. O número de doentes recuperados está agora nos 3.960. Há quase tantos curados como doentes infetados.

25 dias sem novos óbitos

O número de óbitos mantém-se nos 110 desde o passado dia 24 de maio. Já lá vão 25 dias.

Apenas uma hospitalização forçada nos últimos 25 anos Até agora nenhum paciente com covid-19 foi hospitalizado contra a sua vontade.

Nas últimas 24 horas tiveram alta hospitalar três pacientes estando agora 15 pessoas internadas, contudo, um dos doentes deu entrada nos cuidados intensivos, o que aumentou para dois casos nestas unidades do país. Houve também o aumento de um caso ativo, passando para 41 no total.

