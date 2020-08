Durante o dia de sábado foram realizados 7.389 testes de diagnóstico, incluindo 6.119 residentes.

Luxemburgo. Há mais 62 novos casos e mais uma morte por covid-19

O Luxemburgo regista, este domingo, dia 2 de agosto, mais uma morte e 62 novos casos de infeção provocada pelo novo coronavírus, 48 deles residentes.

De acordo com os números divulgados pelo Ministério da Saúde, desde o início do surto no Luxemburgo já morreram 117 pessoas vítimas de consequências da covid-19. Desde o início da doença no final de Dezembro, foram registadas cerca de 685.780 mortes em todo o mundo associadas à mesma doença.

