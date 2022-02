Várias empresas do Grão-Ducado dizem agora que pretendem manter esta medida de controlo dos trabalhadores. O sistema CovidCheck é obrigatório nos locais de trabalho desde 15 de janeiro.

Luxemburgo. Há empresas que querem manter o CovidCheck

Ana Patrícia CARDOSO Várias empresas do Grão-Ducado dizem agora que pretendem manter esta medida de controlo dos trabalhadores. O sistema CovidCheck é obrigatório nos locais de trabalho desde 15 de janeiro.

O sistema CovidCheck pode ser adotado de forma permanente nos locais de trabalho. Pelo menos este é o desejo de várias empresas do Luxemburgo, que já manifestaram vontade de manter este controlo para os trabalhadores mesmo quando este deixe de ser obrigatório.

De acordo com a 'lei covid' vigente, desde 15 de janeiro que os trabalhadores têm de apresentar um CovidCheck válido no trabalho, ou seja, prova de um teste negativo, de vacinação completa (as duas vacinas ou uma, no caso da Janssen) ou recuperação da covid-19. Se não o fizerem, podem ser enviados para casa ou penalizados, "mas não podem ser despedidos", assegurou o primeiro-ministro, Xavier Bettel, na semana passada.

Apesar de toda a polémica em torno desta obrigação quando foi imposta pelo executivo, surgem agora empresas que parecem ter aderido bem a este sistema.

"Vamos manter este plano até 28 de Fevereiro, mesmo que se torne opcional", disse ao L'essentiel Luís Cadima, gerente da Morganite Luxembourg, empresa de material e equipamento industrial. "É também uma forma de manter melhores controlos, pois tivemos casos de covid em dezembro que foram prejudiciais à produção", reforçou.

A empresa de auditoria BDO Luxembourg também que continuar com o CovidCheck. "Funcionou bem e foi aceite pelos funcionários. Vamos propor aos sindicatos a sua manutenção", disse Daniel Hilbert, um sócio da BDO, citado pelo Luxembourg Times.

A federação do setor da segurança (FEDIL) acredita que o esquema dividiu os empregadores. Enquanto algumas empresas estão a considerar uma extensão, uma vez que "proporciona segurança adicional", outras empresas querem que seja extinguido, uma vez que as regras têm "atrasado demasiado a produção, especialmente nos estaleiros de construção", explicou o secretário-geral da FEDIL, Marc Kieffer.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, afirmou na segunda-feira que, apesar do relaxamento das restrições, o Governo continua a equacionar introduzir a vacinação obrigatória, uma vez que alertou para uma potencial nova vaga de infeções no Outono.

"Todos os peritos nos disseram que está à espera de uma surpresa no outono. Deste ponto de vista, é muito importante que todos sejam vacinados o mais cedo possível". O projeto de lei está a ser elaborado e deverá ser votado "na primavera", disse a ministra.

