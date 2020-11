Luxemburgo. Há contactos de infetados covid-19 que não estão a ser identificados

O rastreamento de contactos não está a conseguir contactar todas as pessoas. Se a pessoa que esteve em contacto com um infetado fica contaminada pode também contaminar, se não for identificada.

O rastreamento de contactos não está a conseguir contactar todas as pessoas. Se a pessoa que esteve em contacto com um infetado fica contaminada pode também contaminar, se não for identificada.

Na quinta-feira registaram-se 803 infeções e a equipa de rastreamento de contactos identificou e contactou apenas 98 pessoas que estiveram em contacto com os indivíduos que testaram positivo. Mas muitos mais ficaram por identificar. O rastreamento dos contactos “está numa fase difícil”, admitiu à RTL Jean-Claude Schmit, Diretor da Saúde do Luxemburgo.



A impossibilidade de identificar e telefonar a todas as pessoas em risco de terem sido contagiadas, por quem testou positivo foi assumida pelo Diretor da Saúde Jean-Claude Schmit à RTL. Uma situação que se tem verificado nos últimos 4 a 5 dias. De relembrar que se considera um contacto de alto risco se a pessoa teve frente a frente e durante mais de 15 minutos com a pessoa infetada ou teve um contacto físico não protegido.

"Estamos com um atraso"

"Estamos com um atraso, mas estamos a resolvê-lo. Conseguimos praticamente identificar todas as novas infeções. O que não estamos a conseguir fazer tão bem é realizar todo o rastreamento dos contactos”, afirmou este responsável.

Durante a Primavera, as equipas de contact tracking atingiram a sua capacidade contactando 60 a 80 casos por dia, atualmente são necessários 10 vezes mais telefonemas, porque o “vírus está em todo o lado”, como alertou o primeiro-ministro Xavier Bettel.

De acordo com o Diretor da Saúde este período de tempo sem conseguir identificar todos os contactos “é muito longo”, mas Jean-Claude Schmit acredita que o rastreamento voltará à normalidade nos “próximos 2 a 3 dias."

Equipas com desistências contínuas

As equipas de rastreamento foram reforçadas e chegaram às 180 pessoas só que, como explicou Jean-Claude Schmit estão a sofrer “baixas contínuas”. “Perdemos pessoas continuamente, muitas pessoas têm outras obrigações na vida e, a determinado momento, dizem: ‘agora tenho de voltar a trabalhar ou saem por motivos familiares. Temos sempre uma certa rotatividade e estamos sempre a contratar e treinar novas pessoas”.

É o que está a acontecer neste momento. E justificou: “um serviço ideal só pode ser garantido quando os números diminuem”. Até lá, as pessoas que testam positivo devem auto-isolar-se imediatamente e contactar toda a gente com quem esteve e estas devem entrar em quarentena.



