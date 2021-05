Luxemburgo. Há a lamentar uma morte por covid-19

Num antigo moinho do norte do Luxemburgo, um grupo de cientistas instalou uma criação de mexilhões de água doce. Quando os largaram nas águas do rio Our, os bivalves começaram a espalhar-se e a filtrar as águas de toda a bacia hidrográfica, permitindo a subida dos peixes até áreas onde há muito não chegavam. História de um herói improvável do ecossistema.