Luxemburgo. Há a lamentar seis mortes de covid-19 nas últimas 24 horas

Ana Patrícia CARDOSO Foram registados 149 novos casos no Grão-Ducado, de acordo com os números divulgados esta sexta-feira.

Os últimos dados do Ministério da Saúde adiantam que foram registados 149 novos casos do novo coronavírus, de um total de 10.777 testes realizados, no último dia.

Esta sexta-feira, há a lamentar a morte de seis pessoas devido à covid-19, elevando para 527 o número de óbitos no Grão-Ducado, desde o início da pandemia.

Há 77 pessoas internados, sendo que 23 estão nas unidades de cuidados intensivos.

