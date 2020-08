Não houve alteração no número de óbitos associados à doença provocada pelo novo coronavírus.

Luxemburgo. Há 45 novos casos de infeção por covid-19

Não houve alteração no número de óbitos associados à doença provocada pelo novo coronavírus.

As autoridades de saúde luxemburguesas anunciaram este sábado que 45 dos 6.847 testes realizados a residentes do Grão-Ducado tiveram resultado positivo, totalizando 7.979 pessoas infetadas por covid-19.



A taxa de casos positivos continua a decrescer: foi de 0,86% na quarta-feira e caiu para 0,64% no sábado, no entanto deve-se lembrar que desde quarta-feira, estes números só dizem respeito aos residentes do Luxemburgo.

Não se registaram novos óbitos associados à doença provocada pelo novo coronavírus.

Polícia alemã dispersa protesto em Berlim contra restrições O tribunal determinou que o uso de máscara no protesto não é obrigatório, mas que os participantes devem manter uma distância de 1,5 metros entre si.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.