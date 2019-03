Fórum internacional realiza-se a 26 e 27 de março no Centro Europeu de Convenções, em Kirchberg.

Luxemburgo: Grã-Duquesa e dois Nobel da Paz debatem violência sexual em conflitos armados

Manuela PEREIRA Fórum internacional realiza-se a 26 e 27 de março no Centro Europeu de Convenções, em Kirchberg.

A guerra pode não acabar mas a violência sexual como arma sim, é de resto, o mote deste fórum intitulado "Stand, Speak, Rise UP". O mote em inglês apela ao apoio às sobreviventes, à defensa da Justiça e ao fim da violência sexual como arremesso da guerra. Coube à promotora da iniciativa, a Grã-Duquesa Maria Teresa, abrir o fórum de dois dias, 26 e 27 de março, no Centro Europeu de Convenções, em Kirchberg.

No discurso de inauguração, a soberana apelou a uma resposta mais eficaz da comunidade internacional, face aos crimes que são cometidos contra as mulheres em zonas de conflito. Para a Grã-Duquesa "ninguém pode ficar indiferente à violação, à escravatura sexual, aos casamentos forçados e às mutilações de que são vítimas todos os dias milhares de mulheres".

Conferências, mesas redondas, ateliers sobre a inclusão das crianças nascidas de violações são alguns exemplos do programa do fórum, que foi pensado, sobretudo, para dar voz às sobreviventes. Cerca de 50 mulheres que foram torturadas, violadas ou mutiladas são as convidadas de honra da Grã-Duquesa. Testemunhos na primeira pessoa, "raros mas necessários", defendeu esta tarde, em Kircbherg, a prémio Nobel da Paz 2018, Nadia Murad. A ativista yazidi, que chegou a ser sequestrada pelo grupo terrorista Estado Islâmico (EI) e usada como escrava sexual, lamentou também a falta de "intervenção da Justiça contra os terroristas membros do EI".

O médico Denis Mukwege, também marcou presença no fórum desta terça-feira. Em 2018, Mukwege repartiu o prémio Nobel da Paz com Nadia Murad. O ginecologista congolês ajuda na recuperação de mulheres violadas durante conflitos armados. A iniciativa inédita no Luxemburgo realiza-se, de resto, em colaboração com a Fundação presidida pelo médico congolês e também com a organização não-governamental "We Are Not Weapons of War" (Não somos armas de guerra, em português). Esta ONG, fundada em 2014, intervém em mais de 50 países para ajudar as vítimas de violações em zonas de conflitos armados nas queixas contra os agressores.

