Luxemburgo. Governo prolonga validade dos bilhetes de identidade

Os residentes que precisam de viajar terão de renovar o documento o mais rapidamente possível

Esta terça-feira de manhã, dia 7 de abril, o governo luxemburguês anunciou que irá prolongar a validade dos bilhetes de identidade, na sequência de uma proposta feita no conselho governamental no passado dia 1 de abril.

Assim, os bilhetes de identidade serão válidos durante três meses após o fim do estado de emergência. Os documentos pertencentes aos residentes que se mudaram durante a crise ainda eram válidos depois de 1 de Março de 2020. Este também será o caso para os cartões que expiraram após essa data.

A extensão do período de validade por três meses após o estado de crise permitirá que os municípios tomem as medidas necessárias. No entanto, os residentes que precisam de viajar terão de renovar o bilhete de identidade o mais rapidamente possível, pois não é certo que um documento luxemburguês expirado seja aceite pelas autoridades estrangeiras, apesar da prorrogação.

O Ministério afirmou que os pedidos de obtenção do bilhete de identidade podem ser apresentados no Guichet.lu, ou no Centro de Informática do Estado, cuja marcação deve efectuar-se por e-mail (eid.helpdesk@ctie.etat.lu) ou por chamada telefónica (247-82000). Os cidadãos podem também candidatar-se no município de residência, consultando os procedimentos operacionais do serviço e justificando a urgência do seu pedido.

