Luxemburgo. Governo prevê vacinar 70 mil pessoas até final de março

Paula SANTOS FERREIRA Na última semana foram administradas 8.092 doses de vacinas no país e o Governo aumenta as estimativas de residentes vacinados até abril.

Se a 22 de janeiro a ministra da Saúde estimava poder vacinar "43 mil pessoas até final de março", um mês depois as previsões são muito mais otimistas.

"Até à data, portanto, está previsto vacinar 69.887 pessoas até ao final de março de 2021", refere o Ministério da Saúde no relatório semanal sobre a evolução da covid-19 no Luxemburgo, divulgado hoje.

Como sempre tem vindo a fazer este ministério recorda que as atribuições de lotes de vacinas a todos os países da UE "estão sujeitas a ajustamentos de semana para semana de acordo com as capacidades de produção e entregas dos fabricantes".

OGBL propõe acelerar vacinação para combater crise sanitária e social Segunda fase de vacinação no Luxemburgo arranca em março, para pessoas acima dos 75 anos e as consideradas extremamente vulneráveis.

Recorde-se que o Luxemburgo tem "teoricamente direito, de acordo com o pro rata de 0,14% da população luxemburguesa, conforme previsto nos contratos já celebrados pela Comissão Europeia com os vários fabricantes, bem como as atribuições já entregues ao Grão-Ducado até à data e esperadas até ao final de Abril de 2021", lê-se no relatório.

