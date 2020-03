"A situação só se tornará realmente grave quando os habitantes do Luxemburgo se infectarem" aqui no país, frisou Jean-Claude Schmit.

Luxemburgo. Governo agenda reunião de crise sobre Covid-19 para hoje

A primeira confirmação de um habitante do Luxemburgo infetado pelo novo coronavírus, obrigou o governo a realizar hoje uma reunião extraordinária, uma espécie de gabinete de crise, para elaborar as medidas a aplicar de modo a evitar a propagação do Covid-19 no país.

Esta é a prioridade do ministério da Saúde, como anunciou ontem, sábado à noite, a ministra Paulette Lenert, em conferência de imprensa.



Durante o dia de hoje são esperados também os resultados de segundas análises realizadas luxemburguês infetado pelo Covid-19, e enviadas para um laboratório no estrangeiro. As primeiras deram positivo para a infeção pelo novo coronavírus para o homem residente no Grão-Ducado que se encontra internado em isolamento no CHL.

Este doente de 40 anos esteve recentemente em Itália, tendo a infeção sido diagnosticada quando regressou ao Luxemburgo, como anunciou sábado à noite, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, em conferência de imprensa.

"A situação só se tornará realmente grave quando os residentes de Luxemburgo se infectarem" no país, frisou Jean-Claude Schmit, diretor da Administração de Saúde.

Este primeiro caso é um “caso de importação”, explicou, dado que o doente contactou com o vírus fora do Luxemburgo, em Itália.

No entanto, a ministra da Saúde garantiu que “não há razão para alarme” e que a população deve continuar com a sua vida normal. Nenhum evento ou as escolas vão ser encerradas como em França ou na Alemanha.



Além do doente internado, as autoridades colocaram de quarentena os familiares e pessoas com quem este homem recém-chegado de Itália esteve em contacto, tendo realizado testes. E continuam a procurar mais pessoas que possam ter estado com ele.

O Ministério da Saúde garante que vai continuar a manter o público informado, numa política de " total transparência", uma vez que "o público tem o direito de saber como a situação está a evoluir".

