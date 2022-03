Os dados foram revelados pelo ministro dos Assuntos Religiosos e pela ministra do Interior em resposta a uma questão parlamentar.

Luxemburgo gastou 24,5 milhões em salários da Igreja Católica em 2021

Maria MONTEIRO Atualmente, existem cerca de 200 padres inseridos no regime transitório aprovado aquando da separação entre Estado e Igreja, em 2016. Os dados foram revelados pelo ministro dos Assuntos Religiosos e pela ministra do Interior em resposta a uma questão parlamentar.

Seis anos após a reforma que ditou a separação entre o Estado e a Igreja, o Governo continua a alocar recursos financeiros para as comunidades religiosas, no âmbito dos acordos estabelecidos com os representantes dos diferentes credos no Luxemburgo.

A Igreja Católica recebeu uma verba de cerca de 24,5 milhões de euros para pagar os salários de padres e outros funcionários da Igreja, quase um milhão a menos que em 2020, informou o Governo, esta terça-feira, em comunicado.

Este e outros dados relativos à atual relação entre o Governo e as comunidades religiosas foram divulgados por Xavier Bettel, primeiro-ministro e ministro dos Assuntos Religiosos, e por Taina Bofferding, ministra do Interior, em resposta à questão parlamentar colocada a 14 de fevereiro por Dan Kersch e Mars Di Bartolomeo.

Menos padres pagos pelo Governo

Além do meios orçamentais disponibilizados, os deputados do LSAP pediram esclarecimentos sobre “o número de padres sob o antigo e o novo regime”, “o estatuto de propriedade dos edifícios religiosos” e a “evolução do número de jovens inscritos em cursos de catecismo” nas várias paróquias.

De acordo com o comunicado, existem atualmente 199 padres que “recebem um salário diretamente do erário público, ou seja, que estão sujeitos ao regime transitório”. A 31 de agosto de 2016, antes da oficialização da reforma, havia 270 padres pagos pelo Estado.

Os dois ministros deixaram, ainda, a salvaguarda de que “os padres que foram empregados antes de 1 de setembro de 2016 [data em que começou a vigorar a nova lei] continuam a ser remunerados consoante as regras anteriores”. Além disso, referiram que o Governo “não dispõe de informações sobre o número de funcionários [contratados ao abrigo] do ‘novo regime’ nas várias comunidades religiosas”.

Há 493 igrejas e capelas no Grão-Ducado

No que respeita aos edifícios religiosos, cuja gestão é regulado pela lei de 13 de fevereiro de 2018 — que determina, igualmente, a proibição de financiamento das religiões pelos municípios —, o Luxemburgo tem atualmente 493 igrejas e capelas, sendo que 256 são propriedade das comunas e 137 do fundo de gestão da diocese.

O Governo não tem dados sobre os edifícios religiosos que foram alienados pelos municípios desde 2016, nem sobre o número de jovens inscritos em cursos de catecismo, “uma vez que se trata de uma atividade privada”.

Além do pagamento de salários aos clérigos católicos, o Luxemburgo atribui subsídios às religiões muçulmana, anglicana e judaica, inseridas no regime transitório. Em 2020, o valor providenciado a estes comunidades ultrapassou os 600 mil euros.

