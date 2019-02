O homem alegou que tinha medo de se esquecer de alguma coisa importante.

Luxemburgo. Funcionário acusado de gravar conversas com colegas arrisca prisão

Um funcionário do Fonds National de Solidarité (FNS), o organismo público que atribui o Rendimento Mínimo Garantido, é acusado de ter gravado 26 conversas com chefes e colegas, sem o seu conhecimento.

O caso é contado na edição de hoje do Luxemburger Wort. Em 2017, o informático, de 54 anos, foi chamado para uma reunião com os superiores hierárquicos. Os chefes queixavam-se de falta de produtividade e acusavam-no de desrespeitar instruções. Durante o encontro, o telemóvel do funcionário acendeu-se, mostrando a imagem de um microfone, símbolo de uma aplicação que permite gravar. Os responsáveis chamaram a polícia. Questionado, o funcionário acabaria por admitir que gravou a conversa, e não era caso único. Foram encontradas 26 conversas gravadas com colegas e chefes.



Ao tribunal, o funcionário disse que "não quis prejudicar ninguém", alegando que gravou as conversas porque receava esquecer-se de alguma coisa. "Podia ter utilizado papel e caneta", ironizou o juiz. "No mínimo, teria de avisar os seus interlocutores que queria gravar a conversa, em vez de o fazer sem o seu conhecimento", acrescentou.

A lei da proteção da vida privada é clara, mas ainda há quem ignore que não pode gravar palavras de outra pessoa que não sejam destinadas ao público, sem a avisar. No Luxemburgo, quem o fizer arrisca pena de prisão de oito dias a um ano e uma multa de 2.500 a 50.000 euros. A pena é a mesma para quem, não tendo gravado a conversa, conserve um ficheiro com uma gravação ilícita.

Em Portugal, a pena é a mesma: até um ano de prisão. E as gravações ilícitas não são as únicas a constituir crime. Na mesma pena incorre quem filmar ou fotografar outra pessoa contra a sua vontade.



O caso levanta a questão da fronteira entre vida privada e pública. A proteção concedida aos indivíduos limita-se à esfera privada, ou alarga-se ao local de trabalho? Para o procurador, não há dúvidas, citando jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que considerou que as conversas no âmbito profissional pertencem à esfera privada e estão por isso protegidas. Tudo porque os trabalhadores têm uma legítima expectativa de não estar sob escuta.



O procurador pediu uma pena de seis meses de prisão, que pode ser suspensa. A sentença deverá ser conhecida a 14 de março.