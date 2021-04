França continua a ocupar o primeiro lugar dos destinos escolhidos pelos residentes do Luxemburgo (30%) para passar férias.

Luxemburgo foi o segundo destino de férias dos residentes no verão de 2020

Susy MARTINS França continua a ocupar o primeiro lugar dos destinos escolhidos pelos residentes do Luxemburgo (30%) para passar férias.

O verão do ano passado atípico. A pandemia da covid-19 obrigou a repensar os destinos de férias ou até mesmo à anulação de viagens. Uma em cada quatro viagens foi cancelada.

França continua a ocupar o primeiro lugar dos destinos escolhidos pelos residentes do Luxemburgo (30%) para passar férias. A grande novidade é que boa parte da população preferiu passar férias ‘cá dentro’.

O Grão-Ducado surge no verão passado como o segundo destino de férias da população, com 12% a fazer essa escolha, contra 1% no ano anterior. A conclusão do Instituto Nacional de Estatística (STATEC) prova que os residentes seguiram a recomendação do Governo, que aconselhou a população a descobrir ou a redescobrir o país para travar a ‘importação’ do novo coronavírus.

Depois de França e Luxemburgo, os destinos de férias mais selecionados no verão passado foram Bélgica e Itália. Portugal surge em quinta posição das preferências.Em média, o período de estadia, tanto ‘lá fora’ como ‘cá dentro’, dura nove dias.Desta vez, talvez por causa do medo de contágio, 70% da população escolheu destinos perto do Grão-Ducado, privilegiando deslocações em veículos particulares. Apenas 25% das viagens se fizeram de avião, no verão passado.Descansar e aproveitar atividades no exterior foram os motivos mais citados para ir de férias. De lado ficaram as visitas culturais e os festivais.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.