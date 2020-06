O Ministério da Saúde declarou que no evento não se respeitaram as regras de segurança. Dia 26 registavam-se os 24 casos mas os testes iam continuar. Duas das pessoas infetadas ainda seguiram para outras festas, nessa noite.

Luxemburgo. Festa privada já causou 24 infeções coronavírus mas poderão ser mais

Paula SANTOS FERREIRA O Ministério da Saúde declarou que no evento não se respeitaram as regras de segurança. Dia 26 registavam-se os 24 casos mas os testes iam continuar. Duas das pessoas infetadas ainda seguiram para outras festas, nessa noite.

Uma festa privada realizada a 12 de junho originou 24 novos casos de infeção do novo coronavírus no Luxemburgo, segundo o Luxemburger Wort (LW).



Três pessoas que estiveram na festa afirmaram ter sido infetadas no local, uma delas já apresentava sintomas, as outras duas ainda não. O primeiro caso foi diagnosticado a 19 de junho, respondeu o Ministério da Saúde ao LW, dia 26 de junho à noite.

Na altura da festa privada ainda vigoravam medidas de restrição mais apertadas quanto ao limite de pessoas em eventos. "Nesta festa privada, algumas pessoas ignoraram as precauções de segurança, isto é, o uso de máscaras e manter a distância necessária", precisou o Ministério da Saúde salientando que os testes de despistagem de pessoas ligadas a esta festa iam continuar a ser realizados.

Depois da festa houve mais festas

"Contudo, o rastreio ainda está a decorrer neste momento, uma vez que duas das pessoas infetadas nessa altura ainda se foram para outras festas depois da festa privada. Pelo que, é possível que nos próximos dias sejam conhecidos mais casos positivos", disse um porta-voz do governo citado pelo LW.

De quinta-feira para sexta-feira registaram-se 22 novos casos de infeção, um crescimento como não se via há muito, desde final de abril, lembra o LW.

Casos que poderão estar ligados a esta festa. Sábado, o número de novas infeções aumentou para 44 casos, e domingo diminuiu para 25 novas infeções. Estatísticas que preocupam a Ministra da Saúde, Paulette Lenert que já declarou temer que se trate da chegada de uma possível “nova vaga” da epidemia.

Campanha 'Stop the party!'

Razão pela qual o Ministério da Saúde lançou a campanha “Stop the party!”, “Parem as festas!”, na rede social Facebook.

Este é o apelo à população para que pare com as festas privadas. Para que não aconteça o que aconteceu com o evento de 12 de junho. A mensagem está publicada em várias línguas.

