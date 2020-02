O surto de coronavírus também tem repercussões no Luxemburgo. Os trabalhadores que visitaram os países afetados pela epidemia vão trabalhar em casa 14 dias.

Luxemburgo. Ferrero impõe plano de quarentena aos trabalhadores

O surto de coronavírus também tem repercussões no Luxemburgo. Os trabalhadores que visitaram os países afetados pela epidemia vão trabalhar em casa 14 dias.

A filial luxemburguesa da Ferrero decidiu ativar um plano especial para controlar a propagação do coronavírus, nas instalações localizadas junto ao aeroporto de Findel.

Todos os trabalhadores que tenham viajado para Itália, China, Singapura, Hong Kong e Coreia do Sul foram aconselhados a trabalhar a partir de casa num período de 14 dias, que corresponde ao período de incubação da doença que a comunidade científica apelidou de Covid-19.

Luxemburgo. Se suspeitar que está infetado pelo Covid-19 não vá ao hospital, ligue para o 112 O aviso foi feito pelo governo a quem regressou de um país afetado pelo novo coronavírus ou tenha estado com doentes infetados.

A medida aplica-se também aos trabalhadores cuja família tenha viajado para os países mais afetados pelo surto que já matou e infetou milhares em todo o mundo. Além disso, a empresa com sede em Itália também decidiu cancelar, até novo aviso, todas as viagens dos consultores externos ao Luxemburgo.

As viagens de negócios dos funcionários locais do Luxemburgo são limitadas ao máximo e estão sujeitas a autorização da hierarquia. Citada pelo L'Essentiel, a empresa diz que está a "acompanhar a situação de perto". Foi criada uma "equipa de monitorização do coronavírus" e os funcionários foram informados dos passos a serem dados através de folhetos e mensagens internas.

Recentemente, um banco da praça financeira luxemburguesa impôs aos seus trabalhadores que viajaram recentemente para as regiões mais afetadas pelo coronavírus que ficassem em casa entre 14 a 24 dias, como forma de prevenção de contágio. No entanto, os trabalhadores abrangidos foram informados de que esses dias iriam ser descontados dos seus dias de férias legais. A central sindical OGBL já criticou entretanto a medida e pediu a intervenção do ministro do Trabalho.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.