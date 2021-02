O relatório semanal do Ministério da Saúde revela um aumento na incidência dos casos de infeção de covid-19 em todas as faixas etárias, menos entre 0-14 anos.

Luxemburgo. Fecho das escolas diminuiu 24% as infeções em crianças até 14 anos

Paula SANTOS FERREIRA

No Luxemburgo o número de infeções, hospitalizações e mortes associadas à pandemia continuam a aumentar. Na semana de 15 a 21 de fevereiro os testes de rastreio positivos aumentaram 13,4%, bem como a taxa de incidência que se situa agora nos 200 casos de covid-19 por 100 mil habitantes num período de 7 dias, contra os 176 por 100 mil habitantes da semana passada.

O relatório semanal sobre a situação da covid-19 no país divulgado esta tarde, revela que a taxa de incidência "aumentou em todos os grupos etários, exceto para as crianças de 0-14 anos (-24%), provavelmente devido ao encerramento das escolas durante duas semanas". Os grupos etários 60-74 e 30-44 apresentam o maior aumento (+75% e +49% respetivamente), em relação à semana de 8 a 14 de fevereiro. "O grupo etário dos 30-44 anos tem agora a maior taxa de incidência enquanto o grupo etário dos 60-74 anos continua a ter a menor taxa de incidência", revela o documento.

O número de óbitos também foi maior do que na semana precedente. Na última semana faleceram 16 doentes infetados pelo vírus da pandemia, mais cinco do que na semana anterior (11 mortes). A sua média de idades é de 80 anos.

Na semana passada realizaram-se 60.717 testes PCR, menos 10.100 testes do que na semana anterior, no entanto, o número de testes positivos aumentou, 1249 pessoas contra 1099 na semana de 8 a 14 fevereiro.

OGBL propõe acelerar vacinação para combater crise sanitária e social Segunda fase de vacinação no Luxemburgo arranca em março, para pessoas acima dos 75 anos e as consideradas extremamente vulneráveis.

O número de residentes em isolamento aumentou 4% (2.511) ao passo que as pessoas colocadas em quarentena diminuíram 28%. (2.747).

Ao nível hospitalar a situação está "relativamente estável", indica o relatório do Ministério da Saúde. Na semana de 15 a 21 fevereiro encontravam-se internadas nos cuidados normais 59 pessoas com covid-19 (contra 55 na semana anterior) e 15 doentes nos cuidados intensivos, mais dois do que de 8 a 14 fevereiro.





